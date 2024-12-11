Свыше 152 млн руб направят на повышение производительности труда в Петербурге

В текущем году на мероприятия по повышению производительности труда в Северной столице будет направлено 152,3 млн руб. Финансирование модернизации производства производится в рамках федерального проекта "Производительность труда", – сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.
Замгубернатора отметил, что за 6 лет реализации нацпроекта в городе к нему удалось подключить более 300 предприятий. Как мы сообщали ранее, эффект от внедрения бережливых технологий, которое производится в рамках "Производительности труда", оценивается в 12,2 млрд руб.
Важно, что теперь эти компании могут самостоятельно продолжить оптимизацию производственных процессов благодаря обучению команд их сотрудников специалистами РЦК.
Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ранее мы рассказывали, что Аварийно-спасательная служба Ленинградской области получила в распоряжение новую технику и оборудование.
Фото: Telegram / Княгинин Владимир Николаевич
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