Свыше 152 млн руб направят на повышение производительности труда в Петербурге

Средства, в частности, на внедрение бережливых технологий на городские предприятия.

В текущем году на мероприятия по повышению производительности труда в Северной столице будет направлено 152,3 млн руб. Финансирование модернизации производства производится в рамках федерального проекта "Производительность труда", – сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Замгубернатора отметил, что за 6 лет реализации нацпроекта в городе к нему удалось подключить более 300 предприятий. Как мы сообщали ранее, эффект от внедрения бережливых технологий, которое производится в рамках "Производительности труда", оценивается в 12,2 млрд руб.

Важно, что теперь эти компании могут самостоятельно продолжить оптимизацию производственных процессов благодаря обучению команд их сотрудников специалистами РЦК. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что Аварийно-спасательная служба Ленинградской области получила в распоряжение новую технику и оборудование.

Фото: Telegram / Княгинин Владимир Николаевич