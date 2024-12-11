"Производительность труда" принесла петербургским кафе и ресторанам 1,7 млрд руб

В Смольном подвели итоги реализации нацпроекта за 3 года.

Комитет по труду и занятости Северной столицы подводит итоги многогодичного участия петербургских предприятий в национальном проекте "Производительность труда". Согласно данным городских властей, наибольший экономический эффект проект привнес в области фармакологии, оборонно-промышленного комплекса, а также в сферу пищевой промышленности, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, время изготовления лекарств в фармацевтических компаниях благодаря внедрению бережливых технологий снизилось на 41%, а выработка в среднем была увеличена на 54%. Оборонно-промышленные предприятия Петербурга в количестве 61 штуки в рамках "Производительности труда" смогли нарастить выручку, расширить выпуск продукции и сократить потери. Средний процент выработки – 45.

Среди петербургских предприятий пищевой промышленности участием в нацпроекте выделились 26 компаний, среди которых, например, "Теремок", "Хлебник" и "Балтийский берег". Выработка продукции в них увеличилась в среднем на 26%. Все производственные процессы были ускорены на 27%, а снижение количества незавершенного производства составило 24%.

Очень важный для Петербурга национальный проект помог нашим предприятиям и целым отраслям укрепить свои лидерские позиции в стране. С помощью экспертов и современных методик они провели глубокий анализ производственных и технологических процессов, нашли возможности для их оптимизации, повысили эффективность работы. В результате город получил рост налоговых поступлений в бюджет, а предприятия увеличили объёмы производства, заработали средства для дальнейшего развития и модернизации. Это помогает нам выполнять поставленную Президентом задачу по достижению технологического суверенитета России. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге на повышение производительности труда направят свыше 152 млн руб.

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