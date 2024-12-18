В Петербурге предприятия получат поддержку для внедрения роботизированных систем

Сумма займа может составлять от 5 до 500 млн рублей на 5 лет под 3%.

Петербург поможет городским предприятиям с внедрением роботизированных систем и комплексов. Об этом 20 февраля рассказали в Смольном.

Финансовую программу "Займы для роботизации промышленных предприятий" запускает Фонд развития промышленности Северной столицы. Мера направлена на предоставление поддержки компаниям, которые будут внедрять роботов для повышения производительности труда.

Сумма займа может составлять от 5 до 500 млн рублей на 5 лет под 3%. Средства получится также направить на оплату работ для доставки и ввода промышленного робота в эксплуатацию, таможенных пошлин в случае ввоза оборудования из-за рубежа.

Ранее на Piter.TV: Путин посетил петербургское предприятие по производству беспилотников.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга