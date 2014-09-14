Путин посетил петербургское предприятие по производству беспилотников

Он наградил коллектив фирмы орденом Александра Невского.

Президент, члены Правительства РФ, а также губернатор Северной столицы Александр Беглов посетили производственный комплекс Научно-произвоодственного предприятия "Радар ммс" и оценили образцы его продукции, – рассказали в пресс-службе петербургской администрации.

Глава страны также вручил коллективу предприятия орден Александра Невского и отметил, что работники совершают востребованную во многих сферах жизни страны работу.

Хочу поблагодарить всех ветеранов, руководство и сотрудников предприятия за добросовестный труд, за ответственный подход к выполнению поставленных задач, за действительно высокие показатели производства. Уверен, что вы и впредь будете активно, плодотворно работать во благо России и нашего народа, наращивать научный, производственный, творческий потенциал страны, вносить свой вклад в укрепление её индустриального и технологического суверенитета, успешно реализовывать перспективные планы и проекты. Владимир Путин, Президент России

По итогам посещения предприятия губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что город успешно реализует нацпроект "Беспилотные авиационные системы". По словам градоначальника, в Петербурге сформировалась новая отрасль, связанная с производством БПЛА.

Сегодня в нашем городе их разработкой и производством занимаются 22 компании. "Радар ммс" – одно из ключевых предприятий. В последние годы оно успешно развивается. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что четверо иностранцев попытались незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленобласти.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга