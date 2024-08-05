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Власти Петербурга возместят предприятиям до 80% расходов на промышленных роботов
Сегодня, 15:18
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Власти Петербурга возместят предприятиям до 80% расходов на промышленных роботов

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Новая мера поддержки направлена на модернизацию производственных мощностей.

Администрация Санкт-Петербурга вводит новую программу поддержки промышленных предприятий, которая предусматривает компенсацию до 80% затрат на приобретение промышленных роботов. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью изданию "Фонтанка".

Существующая система госзакупок не учитывает амортизацию оборудования, что создает проблемы для предприятий, пояснил Поляков. Наряду с субсидиями на роботизацию, промышленники могут получить льготные кредиты через Фонд развития промышленности.

Особое внимание будет уделяться стратегическим отраслям: фармацевтике, авиастроению, радиоэлектронике и биотехнологиям. Как подчеркнул вице-губернатор, промышленность обеспечивает более половины налоговых поступлений города, поэтому ее поддержка остается приоритетом.

Ранее сообщалось, что Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка специально для США.

Фото: freepik

Теги: возмещение расходов, петербургские предприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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