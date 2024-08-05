Власти Петербурга возместят предприятиям до 80% расходов на промышленных роботов

Администрация Санкт-Петербурга вводит новую программу поддержки промышленных предприятий, которая предусматривает компенсацию до 80% затрат на приобретение промышленных роботов. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью изданию "Фонтанка".
Существующая система госзакупок не учитывает амортизацию оборудования, что создает проблемы для предприятий, пояснил Поляков. Наряду с субсидиями на роботизацию, промышленники могут получить льготные кредиты через Фонд развития промышленности.
Особое внимание будет уделяться стратегическим отраслям: фармацевтике, авиастроению, радиоэлектронике и биотехнологиям. Как подчеркнул вице-губернатор, промышленность обеспечивает более половины налоговых поступлений города, поэтому ее поддержка остается приоритетом.
Ранее сообщалось, что Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка специально для США.
Фото: freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все