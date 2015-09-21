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За шесть месяцев оборот предприятий Петербурга увеличился на 21,5%
Сегодня, 21:12
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За шесть месяцев оборот предприятий Петербурга увеличился на 21,5%

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Главная причина высоких показателей – благоприятный старт туристического сезона в Северной столице.

По сравнению с прошлым годом, суммарный оборот предприятий Петербурга увеличился на 21,5% и составил более 16 трлн рублей за первые шесть 2024-го. Данными поделился Петростат, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 августа. 

Отмечается, что продовольственная розница прибавила 4,7%, а непродовольственный сегмент – 8,9%. Также продолжает развиваться сфера общественного питания: полгода принесли ей свыше 120 млрд рублей. Это на 9,1% больше, чем в 2023 году.

Главная причина высоких показателей – благоприятный старт туристического сезона в Северной столице. Приезжие обеспечивают гарантированный спрос в том числе и на услуги кафе и ресторанов.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Петербурге средняя номинальная зарплата увеличилась до 104,4 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургские предприятия, петростат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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