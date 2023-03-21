В мае в Петербурге средняя номинальная зарплата увеличилась до 104,4 тыс. рублей

Это на 0,4% больше, чем в апреле.

В мае 2024 года в Петербурге средняя номинальная заработная плата составила 104,4 тыс. рублей. Это на 0,4% больше, чем в апреле, передает Петростат.

Наибольший заработок зафиксирован среди тех, кто работают в сферах добычи полезных ископаемых – 232,4 тыс. рублей и водного транспорта – 227,7 тыс. рублей. Во второй отрасли зарплата за месяц увеличилась на 20,5%.

Кроме того, отмечается, что значительный рост показали сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. В среднем в мае сотрудники этих отраслей зарабатывали по 121 тыс. рублей.

Ранее стало известно, у кого в Петербурге выросли зарплаты с начала года.

Фото: Piter.TV