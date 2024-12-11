Аварийно-спасательная служба Ленобласти получила новую технику

В распоряжении спасателей появились дополнительные средства разведки и автомобили.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел вручение специальной техники и оборудования региональному отделению спасателей, – сообщили в пресс-службе областной Аварийно-спасательной службы.

Для ведения радиационной и химической разведки спасатели получили специализированный "УАЗ Патриот", для развертывания пунктов временного размещения – бензогенераторы, осветительные установки, палатки и кровати. Для выполнения прочих неотложных работ сотрудники Аварийно-спасательной службы обзавелись двумя "КАМАЗами" – обычным и с кран-манипуляторной установкой.

Для проведения аварийно-спасательных работ: пожарно-спасательные автомобили "КАМАЗ"; аварийно-спасательные автомобили ГАЗ "Садко Некст"; комплекты гидравлического аварийно-спасательного инструмента; приборы поиска людей под завалами (радары-детекторы). Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Всего из областного бюджета на модернизацию и обновление технического парка и запаса оборудования спасательной службы региона было выделено свыше 180 млн руб.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Ленобласти создадут четыре охраняемые природные территории.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области