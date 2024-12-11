В 2025 году в Ленобласти создадут четыре охраняемые природные территории

Согласно схеме территориального планирования до 2035 года, в Ленинградской области должно быть создано 94 ООПТ.

В Бокситогорском, Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области планируется создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в текущем году, сообщил председатель комитета по природным ресурсам региона Федор Стулов представителям СМИ.

Согласно схеме территориального планирования до 2035 года, в Ленинградской области должно быть создано 94 ООПТ. На 2025 год запланировано создание четырех новых ООПТ, уточнил он. Так, в Бокситогорском районе будут охраняться старовозрастные леса в верховьях реки Колпь и болотный массив "Ямницкая чисть", во Всеволожском районе - Ковалевский лес, а в Кировском - Петровщинская лиственничная роща.

Также в рамках проекта "Тропа 47" в Кургальском заказнике будет проложен большой веломаршрут. Открытие маршрута "Шесть озер", пролегающего через территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, намечено на июнь. Сейчас идет доработка трассы маршрута, рассказал исполняющий обязанности главы дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области Александр Силуянов.

Кроме того, ведутся работы по созданию экотропы в Новоорловском заказнике.

Ранее мы сообщили о том, что развитием керлинга займутся в Ленобласти.

Фото: Telegram / Комитет по природным ресурсам Ленобласти