Развитием керлинга займутся в Ленобласти

Для привлечения внимания к этому виду спорта в запланированы различные мероприятия, включая фестиваль "Все в керлинге".

Глава комитета по спорту Вячеслав Комаров провел встречу с президентом федерации керлинга Ленинградской области Николаем Шишкиным в четверг, 9 января. В результате обсуждения было принято решение о возобновлении развития керлинга в регионе.

Для привлечения внимания к этому виду спорта в Ленинградской области запланированы различные мероприятия, включая фестиваль "Все в керлинге". Также планируется проведение соревнований в рамках корпоративного и школьного спорта.

На встрече также присутствовал президент федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин. Участники встречи выразили намерение продолжить сотрудничество.

Стороны подчеркнули значимость развития керлинга в Ленинградской области как массового вида спорта, доступного для всех возрастов.

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Фото: комитет по спорту Ленобласти