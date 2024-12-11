Туристический налог ввели некоторых районах Ленобласти

Налог составит 1% от стоимости проживания и будет оплачиваться гостиницами и другими поставщиками услуг временного размещения.

С 1 января в ряде районов Ленинградской области начал действовать туристический налог. В частности, такой налог введён повсеместно в Приозерском, Выборгском районах и Сосновоборском городском округе, а также частично в пяти других районах региона.

Налог составит 1% от стоимости проживания и будет оплачиваться гостиницами и другими поставщиками услуг временного размещения, сообщает Telegram-канал администрации Ленинградской области.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский отметил, что изменения в федеральном законодательстве позволили муниципалитетам самим принимать решение о введении туристического налога, если они считают это целесообразным. Районы, которые ввели налог, смогут использовать дополнительный доход для улучшения инфраструктуры и повышения качества туристических услуг.

Полный список муниципальных образований, где введён туристический налог, доступен по ссылке.

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)