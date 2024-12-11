В Ленобласти подключили два храма к природному газу

Ранее храм в Романовке отапливался с использованием электричества, а в селе Шум использовали дрова.

Два храма в Ленинградской области теперь подключены к природному газу. Специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершили работы по газификации храма святого благоверного князя Александра Невского в Романовке и храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Шум.

Для обеспечения подачи газа были проложены газопроводы на участках храмов, произведено подключение к существующим сетям, а также установлены системы отопления в котельных.

Ранее храм в Романовке использованием электричества, а в селе Шум использовали дрова. Теперь в храмах будет тепло и уютно, что существенно сократит затраты на отопление в холодное время года. Это обеспечит комфортные условия для священников и верующих.

Ранее мы сообщили о том, что соревнования СЗФО по фигурному катанию пройдут в двух городах Ленобласти.

Фото: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"