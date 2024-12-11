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Соревнования СЗФО по фигурному катанию пройдут в двух городах Ленобласти
Сегодня, 9:58
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Соревнования СЗФО по фигурному катанию пройдут в двух городах Ленобласти

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В ближайшие недели Выборг и Колтуши станут центрами притяжения для фигуристов всего региона.

Всероссийский день фигурного катания, отмечаемый 8 января, стал поводом для организации бесплатных массовых катаний на коньках, мастер-классов от профессионалов и показательных выступлений молодых фигуристов в Выборге и Колтушах Ленинградской области. Информация о старте соревновательного сезона по фигурному катанию в регионе была предоставлена пресс-службой областной администрации.

В ближайшие недели оба города станут центрами притяжения для фигуристов всего Северо-Западного региона России. С 14 по 16 января в Выборге пройдут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Отборочные соревнования для формирования сборной региона на зональное первенство России состоятся в Выборге с 16 по 17 января. Кубок города Выборг, являющийся вторым этапом Кубка городов СЗФО, пройдет с 17 по 19 января.

Первенство Ленинградской области среди юношей и девушек, а также третий этап соревнований "Ленинградские узоры" запланированы на 5–7 февраля в Колтушах.

 Ранее мы сообщили о том, что хирурги Ленобласти спасли жизнь 84-летней женщины.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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