Хирурги Ленобласти спасли жизнь 84-летней женщины

Они успешно провели трансектальную имплантацию аортального клапана (ТАВИ).

Хирурги региональной клинической больницы в Ленинградской области освоили проведение сложной хирургической операции на сердце.

Они успешно провели трансектальную имплантацию аортального клапана (ТАВИ) и спасли жизнь 84-летней пациентки, которая страдала от аортальной недостаточности.

Как сообщает пресс-служба 47-го региона, такая операция обычно выполняется пациентам старше 75 лет и помогает существенно уменьшить риск смерти во время процедуры.

Специалисты клиники тщательно проработали процесс подготовки и использовали инновационную технологию защиты мозга, которая применялась в России около десяти раз.

Ранее мы сообщили о том, что за 2024 год служба-112 Ленобласти обработала почти 1,2 млн вызовов.

Фото: Правительство Ленобласти