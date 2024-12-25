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За 2024 год служба-112 Ленобласти обработала почти 1,2 млн вызовов
Сегодня, 13:34
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За 2024 год служба-112 Ленобласти обработала почти 1,2 млн вызовов

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Кроме того, зарегистрировано 35 500 звонков без SIM-карт и 13 628 SMS-сообщений, что помогло оперативно реагировать на сложные ситуации.

В 2024 году операторы службы 112 в Ленинградской области приняли 1 199 890 звонков, ежедневно реагируя на более чем 3500 запросов. Основная масса вызовов касалась чрезвычайных ситуаций, требовавших немедленного вмешательства спасателей: в пожарно-спасательные службы поступило 22 591 звонок, в полицию — 211 939, в скорую медицинскую помощь — 102 535, а в аварийную газовую службу — 6215.

Кроме того, зарегистрировано 35 500 звонков без SIM-карт и 13 628 SMS-сообщений, что помогло оперативно реагировать на сложные ситуации. Служба продолжала работать с дополнительными номерами, связанными с военной службой, приняв 13 134 звонка от потенциальных кандидатов на контрактную службу.

Универсальный номер "112" остается основным средством связи с экстренными службами региона, обеспечивая своевременную поддержку жителям и гостям Ленинградской области в любых трудностях.

 Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть достигла выдающегося результата в спасении новорожденных детей.

Фото:  Система-112 Ленобласти

Теги: ленобласть, служба-112
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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