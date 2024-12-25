Ленобласть достигла выдающегося результата в спасении новорожденных детей

В 2024 году показатель детской смертности по стране составлял 3,8 промилле — это самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

Ленобласть достигла показателя младенческой смертности в 2,4 промилле. Это достижение является значительным успехом региона, подчеркнул главный неонатолог Министерства здравоохранения РФ, ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.

В 2024 году показатель детской смертности по стране составлял 3,8 промилле — это самый низкий уровень за всю историю наблюдений. Таким образом, на каждую тысячу новорождённых приходилось 996 выживших и здоровых малышей.

Иванов подчеркивает, что таких высоких результатов удалось достичь благодаря активной работе в регионах, где особое внимание уделяется оснащению и организации работы перинатальных центров, маршрутизации, а также взаимодействию между медицинскими учреждениями на районном и областном уровнях с федеральными организациями.

Дмитрий Иванов называет Ленинградскую область образцом для подражания среди российских регионов по снижению показателей младенческой смертности. Все ключевые решения в этой сфере принимаются на уровне губернатора и региональных властей.

Ранее мы сообщили о том, что объем производства аграриев Ленобласти достиг 450 млрд рублей.

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