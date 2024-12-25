Объем производства аграриев Ленобласти достиг 450 млрд рублей

Производство увеличилось на 35 миллионов рублей по сравнению с 2023 годом.

Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ленобласти в прошлом году достиг 449 миллиардов рублей. Основные направления агропрома в регионе включают молочное и мясное скотоводство, птицеводство и овощеводство, сообщает "ДП".

Согласно отчету комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, производство увеличилось на 35 миллионов рублей по сравнению с 2023 годом.

Ленинградская область лидирует в стране по производству яиц и мяса. В 2023 году регион выпустил 2,6 миллиарда яиц.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошли внеплановые учения по ликвидации очагов птичьего гриппа.

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