В Ленобласти прошли внеплановые учения по ликвидации очагов птичьего гриппа

Ветеринарная служба недавно получила сообщение о найденных мертвых птицах.

Ветеринарная служба Ленинградской области недавно получила сообщение о найденных мертвых птицах. Оперативные группы из районов незамедлительно прибыли на место происшествия.

Специалисты изъяли тела птиц, провели обеззараживание территории и отправили образцы в лабораторию для исследований. По итогам анализов все результаты оказались отрицательными, инфекционные заболевания не выявлены.

В связи с этим ветеринары провели внеплановые масштабные тренировки в четырех районах области, где находятся крупные животноводческие предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что новые тарифы на проезд ввели в Ленобласти.

Фото: управление ветеринарии Ленобласти