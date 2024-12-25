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В Ленобласти прошли внеплановые учения по ликвидации очагов птичьего гриппа
Сегодня, 13:57
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В Ленобласти прошли внеплановые учения по ликвидации очагов птичьего гриппа

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Ветеринарная служба недавно получила сообщение о найденных мертвых птицах.

Ветеринарная служба Ленинградской области недавно получила сообщение о найденных мертвых птицах. Оперативные группы из районов незамедлительно прибыли на место происшествия.

Специалисты изъяли тела птиц, провели обеззараживание территории и отправили образцы в лабораторию для исследований. По итогам анализов все результаты оказались отрицательными, инфекционные заболевания не выявлены.

В связи с этим ветеринары провели внеплановые масштабные тренировки в четырех районах области, где находятся крупные животноводческие предприятия.

 Ранее мы сообщили о том, что новые тарифы на проезд ввели в Ленобласти.

Фото:  управление ветеринарии Ленобласти

Теги: ленобласть, управление ветеринарии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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