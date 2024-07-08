Петербург стал одним из лидеров по внедрению "бережливых" технологий

Из девяти проектов семь уже завершены. Они касались таких сфер, как бухгалтерский учет, ЖКХ, здравоохранение, строительство, жилищная политика, культура и социальная защита населения.

В 2022 году Выборгский район Петербурга стал участником программы "Эффективный регион". За это время администрация района и подчиненные ей учреждения запустили девять проектов, направленных на улучшение работы в разных областях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, пишет "Петербургский дневник".

Из девяти проектов семь уже завершены. Они касались таких сфер, как бухгалтерский учет, ЖКХ, здравоохранение, строительство, жилищная политика, культура и социальная защита населения. Два других проекта, связанных со здравоохранением и информатизацией, пока еще находятся в процессе реализации.

Выполнение этих проектов привело к снижению материальных затрат, переводу ряда процессов в электронный формат, уменьшению трудоемкости и времени выполнения процедур.

Один из примеров успешной реализации проекта – оптимизация процесса организации профилактических медицинских осмотров в детских садах и школах. Этот процесс теперь полностью проходит в цифровом формате. Для этого было приобретено отечественное оборудование и налажена передача данных в электронные медицинские карты. В результате время проведения осмотров сократилось с 25 до 19 дней, а время ожидания – с 11 до 7 дней.

Фото: Piter.TV