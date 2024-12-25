Бережливые технологии принесли петербургским предприятиям 12,2 млрд руб

Смольный подвел итоги участия производителей в нацпроекте "Производительность труда".

Власти Северной столицы подсчитали экономический эффект от внедрения бережливых технологий в работу петербургских предприятий в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации города.

В программе приняли участие более 350 производственных компаний Санкт-Петербурга. Согласно оценкам их руководителей, положительный экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 12,2 млрд рублей. Средний рост выработки на потоках, где производилась модернизация, составил 44%, а время производства продукции уменьшилось на 28%. Объем запасов незаконченного производства при этом снизился на 33%.

За пять лет реализации нацпроекта "Производительность труда" специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Петербурга (РЦК) обучено 4827 работников предприятий, 560 внутренних тренеров. В 2024 году 534 человека обучились на учебной площадке "Фабрика процессов", где за короткое время можно увидеть влияние инструментов бережливого производства на экономические показатели деятельности компании. С 2020 года знания о бережливом производстве здесь получили 2468 человек. Администрация Санкт-Петербурга

В текущем году внедрение бережливых технологий будет продолжено. Общий объем выделенных на реализацию нацпроекта средств составит 152,3 млн руб. Почти половина из них – выделена из федерального бюджета. До конца 2030 года не менее 390 петербургских предприятий внедрят бережливые технологии.

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Фото: Администрация Ленинградской области