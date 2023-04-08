Производитель шипов из Ленобласти нарастил выработку на 37%

Руководство предприятия решило продлить работу экспертов Федерального центра компетенций и продолжить реализацию мероприятий нацпроекта.

Компания "Теком" из Всеволожского района, являющаяся единственным в РA производителем шипов противоскольжения для автомобильных шин, завершила второй этап реализации национального проекта "Производительность труда". В результате выработка твердосплавного сердечника шипа увеличилась на 37%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Руководство предприятия решило продлить работу экспертов Федерального центра компетенций и продолжить реализацию мероприятий нацпроекта. Для улучшения был выбран участок производства самой дорогой части шипа – твердосплавной вставки.С помощью бережливых технологий время протекания процесса производства было сокращено на 15%, а незавершенное производство – на 42%.

На предприятии также отмечается рост числа рационализаторских предложений – почти в два раза за прошедший год. Большинство из них внедряются и приносят ощутимый экономический эффект. Участниками национального проекта "Производительность труда" в Ленинградской области являются более 100 предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти провели капремонт более 50 км железнодорожных путей.

Фото: Правительство Ленобласти