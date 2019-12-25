В Ленобласти провели капремонт более 50 км железнодорожных путей

В частности, был выполнен капитальный ремонт на участках между Лугой и Серебрянкой (20 км) и Мшинской и Толмачево (19,4 км).

Работники железной дороги осуществляют капитальный ремонт пути для повышения безопасности как пассажирских, так и грузовых перевозок. Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о завершенных работах в Ленинградской области за первые семь месяцев 2024 года.

В частности, был выполнен капитальный ремонт на участках между Лугой и Серебрянкой (20 км) и Мшинской и Толмачево (19,4 км). В Гатчинском районе восстановлены 11,7 км пути на участке Новинка – Чаща, что включало замену рельсов и тщательную очистку щебеночного балласта.

Кроме того, в планах замена рельсов на шести участках общей длиной около 6 км, начиная от станции Фрезерный и заканчивая Витебским вокзалом.

Ранее мы сообщили о том, что самую большую в Ленобласти ветклинику возведут во Всеволожске.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)