Самую большую в Ленобласти ветклинику возведут во Всеволожске

В учреждении оборудуют кабинеты для хирурга и терапевта, операционную, стерилизационную, кабинет функциональной диагностики, различные лаборатории и аптечный пункт.

Госстройнадзор Ленобласти одобрил реализацию проекта по возведению государственной ветеринарной клиники в Всеволожске. По информации пресс-службы регионального строительного комитета, это заведение станет самым большим в области.

Новую ветеринарную станцию планируют расположить на Колтушском шоссе. Как сообщил председатель областного правительства Евгений Барановский, клиника будет центральной для Ленинградской области и предложит разнообразные услуги, включая реабилитацию животных.

В учреждении оборудуют кабинеты для хирурга и терапевта, операционную, стерилизационную, кабинет функциональной диагностики, различные лаборатории и аптечный пункт. Также предусмотрен блок административных помещений. Ожидается, что новая клиника станет ключевым звеном в районной ветеринарной службе.

Строительство крупнейшей ветеринарной клиники будет осуществляться в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". Заказчиком проекта выступает управление строительства 47 региона.

Ранее мы сообщили о том, что за две недели в Ленобласти построили 10 газопроводов в пяти районах.

Фото: комитет по строительству Ленобласти