За две недели в Ленобласти построили 10 газопроводов в пяти районах

Общая протяженность построенных газопроводов составляет 19,1 км.

С начала августа в Ленинградской области было построено десять распределительных газопроводов. Они расположены в пяти районах: Всеволожском, Тосненском, Лужском, Волосовском и Выборгском. Об этом сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Общая протяженность построенных газопроводов составляет 19,1 км. Новые газовые сети появились в деревнях Малое Заречье, Донцо, Большие Пороги, Васкелово, в поселках Зимитицы, Красный Бор, Межозерный, Рощино и Поляны, а также во Всеволожске. Благодаря этим газопроводам возможность догазификации появилась у почти трех тысяч домовладений.

Как подчеркнул генеральный директор предприятия Вячеслав Бузин, в дома деревень Донцо, Малое Заречье и поселок Межозерный газ поступает впервые. Остальные населенные пункты уже были газифицированы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти вырос спрос на природный газ для транспорта.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область