В Ленобласти вырос спрос на природный газ для транспорта

В период с 2020 по 2023 годы с использованием мер государственной поддержки было переоборудовано более 1000 транспортных средств.

В Ленинградской области за первые шесть месяцев 2024 года отмечено увеличение использования природного газа более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отметили в региональном комитете по транспорту, с начала года были расширены меры государственной поддержки рынка газомоторного топлива на федеральном и региональном уровнях, а в июне правительством России было принято решение об увеличении размера субсидии на переоборудование транспорта для использования газа в качестве топлива.

С 2020 года в Ленинградской области реализуется программа льготного переоборудования автомобильного транспорта на природный газ. Сервисным центрам предоставляется субсидия на компенсацию недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на переоборудование. В период с 2020 по 2023 годы с использованием мер государственной поддержки было переоборудовано более 1000 транспортных средств. До 2019 года на территории Ленинградской области функционировали 4 объекта газозаправочной инфраструктуры, в настоящее время их число возросло до 16. Природным газом транспорт можно заправить в Тихвине, Тосно, Кингисеппе, Подпорожье, Волхове, Сосновом Бору, Пикалево, Всеволожском и Гатчинском районах.

По итогам первых шести месяцев 2024 года в России производство автомобилей на природном газе увеличилось на 290%, переоборудование транспорта по программам компании "Газпром газомоторное топливо" — на 46%.

Ранее мы сообщили о том, что в лагерях и детсадах Волосовского района прошли профилактические мероприятия с участием пожарных.

Фото: Правительство Ленобласти