В лагерях и детсадах Волосовского района прошли профилактические мероприятия с участием пожарных

8 августа воспитанники лагеря на базе Сельцовской СОШ посетили пожарную часть № 120 Волосовского отряда Леноблпожспаса. Они осмотрели караульные помещения и комнаты для отдыха, ознакомились с боевой одеждой и пожарно-спасательным оборудованием.

В Волосовском районе пожарные проводят профилактические мероприятия в детских лагерях и дошкольных учреждениях. Инструктор противопожарной профилактики 119 пожарной части Волосовского отряда Леноблпожспаса посетила лагерь на базе Торосовской школы и детский сад № 10 в деревне Торосово. Для детей были организованы викторины, эстафеты и учебно-игровые занятия. Также пожарные провели беседы с персоналом о мерах пожарной безопасности.

8 августа воспитанники лагеря на базе Сельцовской СОШ посетили пожарную часть № 120 Волосовского отряда Леноблпожспаса. Они осмотрели караульные помещения и комнаты для отдыха, ознакомились с боевой одеждой и пожарно-спасательным оборудованием. Сотрудники рассказали детям о пожарных машинах, их функциях и оборудовании. Ребята получили полезную информацию о предупреждении и тушении пожаров, а также о спасении людей.

Дети особенно оценили возможность примерить боевую одежду и каски пожарных, а также рассмотреть пожарную технику. Эти мероприятия помогают повысить уровень знаний о пожарной безопасности среди детей и персонала учреждений.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти с начала пожароопасного сезона потушили свыше 70 лесных пожаров.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"