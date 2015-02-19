В Ленобласти с начала пожароопасного сезона потушили свыше 70 лесных пожаров

В Дирекции ООПТ подчеркнули, что ограничения остаются актуальными, несмотря на частые дожди, поскольку даже в такую погоду лес быстро высыхает.

В лесах Ленинградской области с начала пожароопасного сезона произошло 74 лесных пожара, уничтоживших более 17 гектаров земли. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ 47-го региона. К счастью, все возгорания были оперативно потушены, их ликвидировали в день обнаружения.

Стоит отметить, что на территории Ленобласти с 5 июля действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры и использовать мангалы в лесах. В Дирекции ООПТ подчеркнули, что ограничения остаются актуальными, несмотря на частые дожди, поскольку даже в такую погоду лес быстро высыхает.

Однако нарушения запрета все еще происходят. За последнее время в заказниках региона инспекторы выявили и пресекли 48 случаев незаконной установки туристических лагерей с розжигом костров. Иногда на таких посетителей ООПТ приходится вызывать полицию.

Ранее мы сообщили о том, что почти 20 нарушителей выявили в заказниках Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)