Почти 20 нарушителей выявили в заказниках Ленобласти

Стоит отметить, что посетители заказников могут быть подвергнуты штрафам за стоянку транспорта вне специально отведенных мест, организацию пикников и палаточных лагерей, а также за неоплату посещения некоторых ООПТ.

В последние выходные инспекторы Дирекции ООПТ Ленинградской области провели проверки на территориях заказников и памятников природы, выявив 18 нарушителей, в отношении которых были составлены административные протоколы.

Каждая из 49 особо охраняемых природных территорий Ленинградской области регулярно контролируется инспекторами. Проверки проводятся как сотрудниками Дирекции ООПТ, так и Федеральным агентством по рыболовству, Пограничным управлением и полицией. В последние выходные нарушителей обнаружили на территориях заказников "Север Мшинского болота", "Котельский", "Шалово-Перечицкий", "Череменецкий", "Озеро Мелководное", "Болото Озёрное", "Выборгский", "Гряда Вярямянселькя", а также памятника природы "Колтушские высоты". Инспекторы также провели множество бесед с отдыхающими.

Стоит отметить, что посетители заказников могут быть подвергнуты штрафам за стоянку транспорта вне специально отведенных мест, организацию пикников и палаточных лагерей, а также за неоплату посещения некоторых ООПТ. Эти ограничения помогают сохранить уязвимые ландшафты и редкие виды животных и растений.

Ранее мы сообщили о том, что шесть пожаров за последние сутки случилось в Ленобласти.

Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области