Шесть пожаров за последние сутки случилось в Ленобласти

Пожарные также выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

За последние сутки пожарные службы Ленинградской области были задействованы в тушении шести пожаров и дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, как сообщает пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас".

Вечером 4 июня в садоводстве Всеволожского района произошло возгорание в каркасно-щитовом доме из-за короткого замыкания. В результате пожара на кухне выгорела стена. Пожар был потушен до прибытия пожарных. В Лужском районе в результате пожара сгорела кровля одноэтажного рубленого дома. В поселке Сясьстрой сгорели и были разобраны два сарая, а в Свирьстрое полностью сгорел одноэтажный дачный дом.

Пожарные также выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На Мурманском шоссе произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля "Форд Симакс", двигавшихся в попутном направлении. В результате удара легковой автомобиль съехал в кювет, а его водитель получил травмы и был госпитализирован.

В Волосовском районе на автодороге "Нарва" водитель "Тойоты Ленд Крузер" не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся и стабилизировался на колесах. В этом ДТП никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что на Гаванской улице из горящей квартиры эвакуировали три человека.

Фото: ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"