Рябков: Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США

У РФ нет оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Москва найдет альтернативы в случае новых санкций со стороны Вашингтона. Об этом в интервью телевизионному каналу RTVI заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия не прогибалась никогда под давлением.

Мы найдем альтернативы. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Дипломат добавил, у Москвы нет оснований для нового раунда переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва может парировать угрозы военными средствами, если не удастся политическими.

Видео: YouTube / RTVI Развлечения