Грушко: Москва может парировать угрозы военными средствами, если не удастся политическими

Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. Об этом по итогам заседания Совета РФ – НАТО заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

По его словам, у Москвы есть набор законных военно-технических мер, которые она готова применить в случае угрозы безопасности. Грушко подчеркнул, к такой угрозе относится оценка России как объекта для нацеленных ударных средств.

У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности <…> Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Дипломат напомнил, сотрудничество между Россией и НАТО в сферах общих интересов в настоящее время полностью приостановлено, что вписывается в курс военно-политического блока по сдерживанию Москвы.

Ранее Грушко заявил, что Россия рассчитывает на однозначный ответ НАТО по предложениям Москвы.

Видео: Youtube / ТАСС