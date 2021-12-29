Грушко: Россия рассчитывает на однозначный ответ НАТО по предложениям Москвы

Состояние отношений РФ и альянса прямо или косвенно влияет на безопасность всех стран мира, считают в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются на однозначный ответ со стороны Североатлантического альянса по предложениям Москвы, касающихся гарантий безопасности. Об этом по итогам заседания Совета Россия – НАТО заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, Россия ждет от военно-политического блока принятие предложенных Москвой мер, собственные соображения по этому вопросу, либо объяснений, почему они неприемлемы. Грушко добавил, российские предложения были представлены в письменном виде, и они абсолютно понятны.

Дипломат подчеркнул, состояние отношений России и альянса прямо или косвенно влияет на безопасность всех стран мира, так как США тоже обладают ядерным оружием и несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности и безопасности.

Ранее в МИД РФ назвали "разговором по душам" встречу России и НАТО.

Видео: YouTube / ТАСС