В МИД РФ назвали "разговором по душам" встречу России и НАТО

Отношениям альянса и Москвы была нужна "некая встряска", заявили в российском ведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали прошедшую 12 января встречу Совета России – НАТО "разговором по душам". Об этом по итогам мероприятия заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его мнению, данная встреча была "абсолютно нужна", так как отношениям сторон необходима "некая встряска". Грушко считает, если бы переговоры не состоялись, то Россия и альянс не смогли бы в полной мере обсудить вопросы безопасности.

Они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Он подчеркнул, что Россия выступает за проведение диалога с НАТО на уровне не только дипломатов, но и военных. Кроме того, прошедшее мероприятие выявило большое количество расхождений по ключевым вопросам.

Ранее Грушко заявил, что Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО.

Видео: YouTube / ТАСС