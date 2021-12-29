Замглавы МИД Грушко: Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО

Москва так поступит, если ей не удастся "переломить нынешний опасный ход событий", отметили в ведомстве.

Россия начнет контрсдерживание Североатлантического альянса в том случае, если он перейдет к политике сдерживания Москвы. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

По его словам, Москва так поступит, если ей не удастся "переломить нынешний опасный ход событий". Грушко отметил, в настоящее время важно, чтобы Запад осознал всю серьезность проблем безопасности.

Если будет устрашение, значит, будет контрустрашение, если будет поиск уязвимостей в оборонной системе РФ, значит, это будет и поиск уязвимостей НАТО. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Дипломат отметил, полноценное сотрудничество альянса и Москвы возможно, если он будет рассматривать Россию как партнера, который готов гарантировать мир на евроатлантическом пространстве.

Ранее в Госдепе дали оценку итогам заседания Совета Россия - НАТО.

Видео: YouTube / ТАСС