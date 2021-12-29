В Госдепе дали оценку итогам заседания Совета Россия - НАТО

США захотели возобновить работу российской дипломатической миссии при альянсе.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов оценили итоги заседания Совета Россия – НАТО. Официальный представитель американского ведомства Нед Прайс отметил входе брифинга, что в ходе встречи союзники по альянсу озвучили свое видение путей укрепления коллективной безопасности для всего мира.

США и союзники по НАТО ясно дали понять, некоторые основные российские принципы безопасности просто обречены на провал. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Он подчеркнул, что Вашингтон не позволит никому "захлопнуть политику открытых дверей" Североатлантического альянса, которая всегда была центральной в военно-политическом блоке. При этом Прайс заявил, что США поддержали бы возобновление работы российской дипломатической миссии при НАТО.

По его мнению, прошедшее заседание было серьезным. Прайс добавил, что переговоры были откровенными.

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января прошла встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее Госдеп США прокомментировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.

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