Госдеп США прокомментировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Ведомство призвало страны ОДКБ оперативно отозвать свои силы с территории республики.

Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Ведомство призвало страны-члены ОДКБ оперативно отозвать свои силы с территории республики.

Мы приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Вашингтон указал странам ОДКБ на важность соблюдения международных прав человека, а также призвал выполнять свои обязательства до завершения процесс вывода миротворцев из Казахстана.

Напомним, 11 января в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию республики через два дня. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее в МИД России ответили на критику Запада по поводу ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Видео: U.S. Department of State