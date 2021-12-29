Захарова ответила на критику Запада по поводу ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан

Ввод миротворческого контингента был легитимным, отметили в МИД РФ.

Раздражение стран Запада по поводу ввода миротворцев сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территорию Казахстана объяснимо и понятно. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ввод миротворческого контингента был легитимным, так как эта мера была предусмотрена в договоре с самого начала. По словам Захаровой, все подобные действия, которые когда-либо проводил Запад, приводили к провалу, поэтому точные действия ОДКБ по Казахстану вызвали волну критики.

Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют или выражают недоумение по поводу действий ОДКБ, просьбы Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Дипломат считает, что Россию продолжат называть "государством-агрессором", даже несмотря на то, что ОДКБ удалось "остановить кровопролитие" и избежать большего числа жертв среди населения в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обращение к ОДКБ по миротворцам было юридически обоснованным.

Видео: Youtube / Соловьев Live