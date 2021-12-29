Токаев: обращение к ОДКБ по миротворцам было юридически обоснованным

Контроль над Алма-Атой мог быть полностью утрачен, поэтому было принято решение ввести миротворческий контингент.

Казахстан юридически обоснованно обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как мог быть утрачен контроль над Алма-Атой. Об этом заявил в эфире телевизионного канала "Хабар 24" президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, страна испытала на себе "вооруженную агрессию со стороны международного терроризма".

Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент. Мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Накануне в ходе внеочередной сессии Совета ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы будут находиться на территории Казахстана ограниченный период. Контингент выведут после выполнения поставленных задач, а решение об отзыве сил примет президент этой республики, отметил российский лидер.

Ранее власти Киргизии призвали к расследованию участия иностранцев в беспорядках в Казахстане.

Видео: Youtube/Телеканал Хабар 24