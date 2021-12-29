Власти Киргизии призвали к расследованию участия иностранцев в беспорядках в Казахстане

На фоне беспорядков в этой республике были задержаны 7939 человек.

Власти Киргизии надеются на честное и открытое расследование причастности иностранных граждан, в том числе киргизстанцев, к протестам в Казахстане. Об этом в ходе внеочередной сессии Совета ОДКБ заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

СМИ ранее опубликовали кадры допроса одного из предполагаемых участников беспорядков в Казахстане. Он утверждает, что в митингах в Алма-Ате за денежное вознаграждение принимали участие граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Сам мужчина представился безработным, однако родственники узнали в нем киргизского музыканта Викрама Рузахунова.

В последнее время в СМИ и соцсетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе киргизстанцев, об их причастности к погромам и беспорядкам в Казахстане. В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, что по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование. Акылбек Жапаров, премьер-министр Киргизии

Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба стране составляет около 212 миллионов долларов. В Казахстане на фоне беспорядков были задержаны 7939 человек. Только в Шымкенте силовики задержали более 2,7 тыс. подозреваемых. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур.

Ранее Жапаров предупредил о риске проникновения боевиков в страны ОДКБ.

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