Джазовый музыканта из Киргизии признался, участвовал за деньги в митингах в Казахстане

Мужчине пообещали порядка 90 тыс. тенге.

Были обнародованы кадры допроса одного из задержанных в Казахстане. Он утверждает, что в митингах в Алма-Ате принимали за деньги участие граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Причем сам мужчина на видео представился безработным, но родственники узнали в нем джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам мужчины, за участие в митинге ему пообещали около 90 тыс. тенге, это порядка 15,2 тыс. рублей. Предоставить пообещали и бесплатное проживание в Алма-Ате. Мужчина подчеркнул, что в город прилетел 2 января и вышел на улицу с требованием реформ. С ним были и другие иностранцы.

Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали в селе Самсы военные, – рассказал подозреваемый.

Мужчина сказал, что вместе с ним в квартире проживало около 10 граждан Таджикистана и Узбекистана.

По информации издания Orda, на видео известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов. Отмечается, что в Казахстане он часто гастролирует. Родственники с ним связаться не могут уже несколько дней.

Ранее мы писали, что при попытке перейти через границу в Казахстане задержали около 300 человек. \

Видео: Telegram / Подъем