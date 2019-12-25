В МИД РФ рассказали, к каким последствиям привела детская привязанность Зеленского к мясорубке.

Любимой игрушкой президента Украины Владимира Зеленского в детстве была мясорубка. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что интересным фактом из детства украинского лидера в одном из интервью поделилась его мать.

Сказала, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка — мясорубка. Мария Захарова, дипломат

Официальный представитель МИД добавила, что теперь Зеленский создал "мясорубку" на Украине. По ее мнению, глава киевского режима "проворачивает в фарш" людей, которых умолял поверить в то, что он создаст для них светлое будущее.

Также дипломат подчеркнула, что на Украине сейчас процветает черная трансплантология, а жителей страны используют как бесправный биоматериал.

Ранее Захарова заявила о попытках Зеленского шантажировать НАТО ядерным оружием.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский