В МИД России оценили слова главы Украины для The Financial Times.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предпринял попытку шантажа, рассуждая об обладании украинскими властями ядерным оружием, однако участники летнего саммита НАТО в 2026 году не прислушались к его "стенаниям" по этому поводу. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что украинскому политику не помогла попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Ранее руководитель с Банковой улицы в издании The Financial Times накануне саммита в Анкаре уточнил, что Украина не может попасть в особый клуб без ядерного оружия.

ОИными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия "гарантию безопасности" себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный характер.

Фото: МИД России