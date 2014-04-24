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Захарова заявила, что Зеленский пытался шантажировать НАТО ядерным оружием
Сегодня, 7:44
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Захарова заявила, что Зеленский пытался шантажировать НАТО ядерным оружием

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В МИД России оценили слова главы Украины для The  Financial Times.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предпринял попытку шантажа, рассуждая об обладании украинскими властями ядерным оружием, однако участники летнего саммита НАТО в 2026 году не прислушались к его "стенаниям" по этому поводу. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что украинскому политику не помогла попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Ранее руководитель с Банковой улицы в издании The  Financial Times накануне саммита  в Анкаре уточнил, что Украина не может попасть в особый клуб без ядерного оружия.

ОИными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия "гарантию безопасности" себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный характер.

Фото: МИД России

Теги: the financial times, мария захарова, нато, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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