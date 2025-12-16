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Грушко: НАТО реально готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года
Сегодня, 10:05
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Грушко: НАТО реально готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года

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В МИД России объяснили, чему не следует исключить такой сценарий.

НАТО реально готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года. Соответствующее заявление газете "Известия" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Александр Грушко. Дипломат отметил, что страны-члены Североатлантического военного альянса проводят подготовку к вооруженному противостоянию с нашим государством. К такому выводу эксперт пришел после того, как изучил суть политики, действия блока на международной арене, а также приоритеты, сформулированные НАТО и ЕС.

Между ними с военной точки зрения разница уже небольшая - я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ, их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года.

Александр Грушко, замглавы МИД РФ

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Фото: Piter.tv

Теги: александр грушко, мид, нато, третья мировая война
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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