Александр Грушко рассказал о том, почему Европа не может находиться за столом переговоров по Украине.

Европейские представители все еще не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на регион. Соответствующее заявление газете "Известия" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Александр Грушко. Дипломат отметил, что ранее наши дипломаты предложили политическим элитам из стран коллективного Брюсселя подписать соглашение о безопасности. Однако до сих пор данный элемент в переговорной позиции ЕС отсутствует. В виду этой ситуации Россия исключает не просто конструктивное, но и какое-либо существенное участие регионального сообщества в мирном процессе по Украине.

При этом они упорно добиваются места у стола переговоров. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

Фото: МИД России