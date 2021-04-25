МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области

Александр Грушко рассказал о ситуации на Балтике.

Североатлантический военный альянс во время своих учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Соответствующее заявление журналистам "Известий" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Александр Грушко. Эксперт заметил, что противник отрабатывает сценарии, при которых активно развивается милитаризация Балтики, а также регион накачивается "коалиционными силами и средствами". Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны обратили внимание на то, что Балтика считалась продолжительное время территорией многопланового эффективного сотрудничества, а возникающие там проблемы решались мирными методами. По мнению Александра Грушко, сейчас же из-за действий НАТО эта часть европейского континента является зоной для конфронтации. Ситуация резко обострилась из-за вступления Финляндии и Швеции в состав блока.

Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

