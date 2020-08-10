Грушко: потери ЕС от прекращения сотрудничества с Россией превысили €1 трлн

Замглавы МИД РФ посетовал на "упущенную прибыль" Евросоюза.

Потери Европейского союза в результате прекращения торговли и энергетического сотрудничества с Москвой превысили один триллион евро. Соответствующее заявление журналистам "Известий" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Александр Грушко. Дипломат заметил, что в 2013 году между Россией и ЕС фиксировалась торговля в размере 417 миллиардов евро, а в прошлом году показатель сократился до 60 миллиардов евро. В текущем году параметр стремится к нулю. По словам эксперта, речь идет также об упущенной прибыли.

Существуют разные оценки. Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше €1 трлн - если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

По словам замглавы МИД, в Европе стоимость природного газа на данный момент превышает стоимость аналогичного газа в США в четыре-пять раз. Электрическая энергия в свою очередь дороже вдвое и даже втрое. Александр Грушко добавил, что такую цену региональные потребители платят за "свертывание любых экономических контактов" с российским государством.

МИД РФ не исключает, что товарооборот с ЕС упадет до нуля.

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