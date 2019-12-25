МИД РФ не исключает, что товарооборот с ЕС упадет до нуля

Александр Грушко сообщил о падении торговых показателей с коллективным Брюсселем.

В Москве не исключили, что товарооборот России с Европейским союзом упадет до нуля. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра по иностранным делам Александр Грушко, выступая в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ). Дипломат пояснил, что в 2025 году правительство ожидает всего около 40 миллиардов долларов, тогда как в лучшие годы (в 2013 году) показатель составлял 417 миллиардов

В прошлом году он был 60, в этом году примерно где-то будет 40, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

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Фото: Piter.tv