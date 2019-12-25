Немецкая партия "Зеленых" осудила новые санкции США против "Северного потока - 2"

Вашингтон не имеет к СП-2 никакого отношения, отметили в объединении.

Партия Германии "Союз-90/Зеленые" назвала неприемлемыми новые санкции Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на эксперта объединения по внешнеполитическим вопросам Омида Нурипура.

Он подчеркнул, что Вашингтон не имеет к проекту газопровода никакого отношения.

Новые санкции США неприемлемы и для противников СП-2 Именно мы, "зеленые", всегда боровшиеся с трубопроводом, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся Соединенные Штаты и при которой на друзей обрушивают санкции, если они ведут бизнес с третьими сторонами. Омид Нурипур, эксперт партии "Союз-90/Зеленые"

Напомним, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых санкций из-за строительства СП-2. Они коснулись кипрской компании и ее судов. В Вашингтоне уверены, что эта фирма связана с РФ. Позже руководитель пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что страна продолжат вводить ограничения, и они затронут все компании, занятых в строительстве "Северного потока – 2".

Ранее в МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска "Северного потока - 2".

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin