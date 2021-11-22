В МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска "Северного потока - 2"

Киев и партнеры пытаются помешать России превратить СП-2 в "северное оружие", заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Задержка запуска "Северного потока – 2" является заслугой украинских властей. Об этом в интервью телевизионному каналу "Украина 24" заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев вместе с Европой в настоящее время пытаются помешать РФ превратить СП-2 в "северное оружие".

Северный поток – 2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По его словам, Киев, Евросоюз и ЕК намерены продолжать требовать, чтобы СП-2 подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Напомним, 16 октября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Отмечается, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор была вынуждена учредить дочернюю компанию на территории страны, чтобы выполнить необходимые требования.

Ранее министр федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 приведет к росту цен на энергоносители.

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