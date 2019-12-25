Свен Шульце оценил данные о задержке сертификации для "Северного потока-2".

Министр региона ФРГ: приостановка сертификации Nord Stream 2 приведет к росту цен на энергоносители. Такое заявление на пресс-конференции в немецком городе Магдебург сделал представитель федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале местных властей. Чиновник не одобряет решение государственного сетевого агентства ФРГ (регулятор) приостановить сертификацию компании-оператора "Северного потока - 2".

Процесс сертификации не только санкционирован, но и необходим, поскольку это займет несколько месяцев и возобновится снова, и тогда процедура будет завершена. Еврокомиссия имеет еще один период до четырех месяцев, чтобы оценить это. Свен Шульце, министр экономики земли Саксония-Анхальт

Спикер считает, что из-за сомнений ФРГ придется дольше ждать момента, когда газовый проект "Северный поток-2" и его компания-оператор пройдут европейскую сертификацию. При этом Шульце заметил, что существует значимая проблема поставок газа в регион, так как местные хранилища остаются относительно пустыми. На территории Нидерландов существует месторождение Гронинген, но его невозможно использовать и далее.

Чижов: Россия не слышала от Германии политических заявлений по сертификации "Северного потока - 2".

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